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Виллы в Querenca Tor e Benafim, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Querenca Tor e Benafim, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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