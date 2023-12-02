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Коммерческая недвижимость в Povoa de Santa Iria e Forte da Casa, Португалия

1 объект найдено
Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
в месяц
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