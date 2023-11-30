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Коммерческая недвижимость в Округ Порту, Португалия

коммерческая недвижимость
11
магазины
4
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1 объект найдено
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Площадь 614 м²
Количество этажей 4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
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