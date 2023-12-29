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Земельные участки в Portalegre, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки 3 спальни с мебелью, с видом на горы в Mosteiros, Португалия
Земельные участки 3 спальни с мебелью, с видом на горы
Mosteiros, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Description of the Farm Excellent Farm with 16,275 m². Located in the parish of Mosteiros, …
€900,000
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