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Коммерческая недвижимость в Porches, Португалия

1 объект найдено
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€500,000
в месяц
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