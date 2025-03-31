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Купить квартиру в Porches, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
$322,005
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Параметры недвижимости в Porches, Португалия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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