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Виллы с видом на море в Ponta do Sol, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
$586,881
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Рейтинг 4.9 / 5:
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