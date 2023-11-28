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Виллы в Pinhal Litoral, Португалия

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12 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Вилла 4 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 4 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 846 м²
Эксклюзивная вилла, вставленная в роскошный кондоминиум Прайя д'эль Рей, в Обидуш. Эта фанта…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€800,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€750,000
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Vau, Португалия
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Vau, Португалия
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на территор…
€320,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vau, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
€360,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Vau, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
€595,000
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Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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