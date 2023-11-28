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Таунхаусы в Pinhal Litoral, Португалия

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
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Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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