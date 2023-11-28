Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Pinhal Litoral
  5. Дуплексы

Дуплексы в Pinhal Litoral, Португалия

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
€510,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти