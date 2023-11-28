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Португалия
Жилая
Pinhal Litoral
Жильё в Pinhal Litoral, Португалия
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
6
Caldas da Rainha
4
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18 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
3
4
199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
3
190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Coimbrao, Португалия
3
152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
3
160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
3
152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
4
291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Вилла 4 спальни
Obidos, Португалия
4
6
846 м²
Эксклюзивная вилла, вставленная в роскошный кондоминиум Прайя д'эль Рей, в Обидуш. Эта фанта…
€1,90 млн
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Nadadouro, Португалия
3
148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
€510,000
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Кондо 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
3
2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€635,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
3
1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€800,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
4
2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
4
153 м²
2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Vau, Португалия
2
119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки, расположена на территор…
€320,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vau, Португалия
3
138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
€360,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Vau, Португалия
4
337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
€595,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
3
145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
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