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Жильё в Penha de Franca, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Penha de Franca, Португалия
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Квартира 3 спальни
Penha de Franca, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Stunning Duplex 3-Bedroom Apartment for Sale Near Alameda, Lisbon Discover your dream hom…
$866,560
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Параметры недвижимости в Penha de Franca, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов