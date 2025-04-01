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Виллы с бассейном в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,73 млн
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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