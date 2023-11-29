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Виллы в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Oeiras, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
€2,58 млн
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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