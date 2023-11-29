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Коммерческая недвижимость в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

1 объект найдено
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
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