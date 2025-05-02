Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Obidos
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Obidos, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$396,389
Оставить заявку
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$424,703
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти