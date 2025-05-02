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Виллы около гольф-клуба в Obidos, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$407,714
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