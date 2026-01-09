Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Obidos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Obidos, Португалия

виллы
10
таунхаусы
3
7 объектов найдено
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$652,605
Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$594,336
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на территор…
$372,917
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$419,532
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$407,878
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
$419,532
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,27 млн
