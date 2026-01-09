Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Obidos, Португалия

виллы
10
таунхаусы
3
9 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$594,336
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на территор…
$372,917
Оставить заявку
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$419,532
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$437,012
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$407,878
Оставить заявку
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$407,878
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
$419,532
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$693,392
Оставить заявку
VernaVerna
