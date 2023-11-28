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Инвестиционная недвижимость в Nelas, Португалия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 4 спальни в Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
€600,000
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