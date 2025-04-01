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Виллы с гаражом в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

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1 объект найдено
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Estoi, Португалия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Estoi, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
This outstanding property located in the countryside and surrounded by landscaped gardens wi…
$6,38 млн
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Параметры недвижимости в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов