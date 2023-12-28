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Виллы в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Olhao, Португалия
Вилла 7 спален
Olhao, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Этот дом Quinta Manor House недалеко от Фусеты расположен на территории 40.000 кв.м., предла…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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