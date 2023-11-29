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Виллы в Misericordia, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Misericordia, Португалия
Вилла 3 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 394 м²
Moradia T3+1 com 394m² e área exterior de 102m², inserido em novo empreendimento com apartam…
€3,70 млн
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Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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