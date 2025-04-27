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Дома с бассейном в Mexilhoeira Grande, Португалия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 6 комнат
Mexilhoeira Grande, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,37 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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