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Дома в Marco de Canaveses, Португалия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Marco de Canaveses, Португалия
Дом 4 спальни с Spalni
Marco de Canaveses, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€299,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Marco de Canaveses, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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