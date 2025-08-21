Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Mafra
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Mafra, Португалия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Mafra, Португалия
Дом 5 комнат
Mafra, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Дом расположен в городе Мафра. Мафра является административной столицей одноименного муницип…
$931,101
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти