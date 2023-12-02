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Дома в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
€675,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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