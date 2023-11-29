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Квартиры-студии в Мадейра, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная в Мадейра, Португалия
Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фуншал, Португалия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

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