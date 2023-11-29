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Дуплексы в Мадейра, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Madeira, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
€550,000
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Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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