Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Земельные участки
  4. Luz de Tavira e Santo Estevao

Земельные участки в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Almancil, Португалия
Земельные участки
Almancil, Португалия
Участок расположен в районе Vale D'Éguas, в Альмансиле, недалеко от всех удобств, таких как …
€211,266
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Vila Nova de Gaia, Португалия
Земельные участки
Vila Nova de Gaia, Португалия
Отличный земельный участок для продажи в Агуде (Аркосело), на первой линии моря, площадью 37…
€349,261
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Montenegro, Португалия
Земельные участки
Montenegro, Португалия
Площадь 60 м²
Земельный участок городского типа площадью 640м2, с домом площадью 60м2, ранее был согласова…
€243,176
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Boliqueime, Португалия
Земельные участки
Boliqueime, Португалия
Plot of land located in Picota, Boliqueime, with 4.690 sq.m. for the construction of a rural…
€1,61 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Lagos, Португалия
Земельные участки
Lagos, Португалия
Удачно расположенный участок на возвышенности с панорамным видом на пристань для яхт и город…
€1,07 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Участок расположен всего в 10 минутах от пляжей и аэропорта Фару, с утвержденным проектом, г…
€361,164
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Almancil, Португалия
Земельные участки
Almancil, Португалия
Площадь 600 м²
Этот участок расположен в центре Алмансила и имеет общую площадь 1200 м2. Можно построить …
€372,230
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Португалия
Земельные участки
Португалия
Продажа 2 городских участков для промышленных услуг, торговли и гостеприимства. Расположен в…
€165,204
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Городской участок для строительства 28 жилых домов рядом с одним из входов в Луле. С приви…
€2,04 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Лагос, Португалия
Земельные участки
Лагос, Португалия
€683,354
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Португалия
Земельные участки
Португалия
Площадь 450 м²
€321,578
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Албуфейра, Португалия
Земельные участки
Албуфейра, Португалия
Площадь 1 298 м²
€653,206
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти