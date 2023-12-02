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Купить квартиру в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с Spalni в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Квартира 3 спальни с Spalni
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€580,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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