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Виллы в Lumiar, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Lumiar, Португалия
Вилла 4 спальни
Lumiar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Таунхаус с четырьмя спальнями Т4+1 площадью 374m² Quinta Paço do Lumiar - архитектурный прое…
€1,84 млн
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Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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