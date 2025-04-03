Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Lourinha e Atalaia
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Lourinha e Atalaia, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$676,708
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Lourinha, Португалия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
$578,476
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lourinha e Atalaia, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти