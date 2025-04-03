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Виллы с видом на горы в Lourinha e Atalaia, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$676,708
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Параметры недвижимости в Lourinha e Atalaia, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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