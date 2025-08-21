Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Ferreira do Zezere
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Недвижимость возле озера

Коттеджи возле озера в Ferreira do Zezere, Португалия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ferreira do Zezere, Португалия
Коттедж 6 комнат
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Интересное инвестиционное предложение поступило в продажу. Три позиции 1. Участок, площадь 5…
$337,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти