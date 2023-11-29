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Коттеджи в Фаро, Португалия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Silves, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
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