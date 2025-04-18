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Виллы с садом в Estombar, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estombar, Португалия
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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