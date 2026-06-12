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Купить квартиру в Cidade da Maia, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Maia, Португалия
Квартира 1 спальня
Maia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Современная квартира с 1 спальней и балконом на 2-м этаже нового здания.Расположенная в прес…
$253,964
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Параметры недвижимости в Cidade da Maia, Португалия

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