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Купить квартиру в Cidade da Maia, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Maia, Португалия
Квартира 1 спальня
Maia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Современная квартира с 1 спальней и балконом на 2-м этаже нового здания.Расположенная в прес…
$253,707
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Квартира 1 спальня в Maia, Португалия
Квартира 1 спальня
Maia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Современная квартира с 1 спальней и балконом на 2-м этаже нового здания.Расположенная в прес…
$259,112
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Параметры недвижимости в Cidade da Maia, Португалия

с гаражом
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