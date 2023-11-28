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Коммерческая недвижимость в Centro Historico, Португалия

2 объекта найдено
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 77
Площадь 2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
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Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
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