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Купить квартиру в Centro Historico, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира 69 м2 с видом на океан, 1 спальней и гаражом в новом комплексе Legacy Living, распо…
$412,574
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Квартира 4 комнаты в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 комнаты
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
$762,451
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