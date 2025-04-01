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Виллы с видом на море в Castro Marim, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$1,68 млн
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