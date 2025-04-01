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Таунхаусы с террасой в Castro Marim, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$811,325
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