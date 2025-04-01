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Дома около гольф-клуба в Castro Marim, Португалия

4 объекта найдено
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$811,325
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Дом 4 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 4 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,171
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Дом 3 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 3 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$455,906
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Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$1,68 млн
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