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Купить квартиру в Castro Marim, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Квартира 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$811,325
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Квартира 1 спальня в Castro Marim, Португалия
Квартира 1 спальня
Castro Marim, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$649,060
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