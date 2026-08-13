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Виллы в Castelo Branco, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Castelo Branco, Португалия
Вилла
Castelo Branco, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 320 м²
House or villa №1266/21
$441,526
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Параметры недвижимости в Castelo Branco, Португалия

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