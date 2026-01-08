Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Castelo Branco
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Castelo Branco, Португалия

3 объекта найдено
Дом 7 спален в Idanha a Nova, Португалия
Дом 7 спален
Idanha a Nova, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
7-комнатная вилла, 400 кв.м. (площадь строительства), расположенная на участке земли площадь…
$140,106
Оставить заявку
Дом 7 спален в Idanha a Nova, Португалия
Дом 7 спален
Idanha a Nova, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
7-комнатная вилла, 400 кв.м. (площадь строительства), расположенная на участке земли площадь…
$140,106
Оставить заявку
Вилла в Castelo Branco, Португалия
Вилла
Castelo Branco, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 320 м²
House or villa №1266/21
$441,526
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Castelo Branco, Португалия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти