Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Carvoeiro
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Carvoeiro, Португалия

виллы
42
1 объект найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$456,959
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти