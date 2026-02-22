Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Carvoeiro
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Купить квартиру в Carvoeiro, Португалия

однокомнатные
3
двухкомнатные
5
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$410,007
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
