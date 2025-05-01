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Купить квартиру в Carvoeiro, Португалия

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$679,965
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